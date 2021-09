100-Tage-Programm : Laschets Sixpack ist gut – aber zu teuer

Unionskanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Montag in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Berlin Mit einem Sofortprogramm will Armin Laschet deutlich machen, was er als Kanzler in den ersten 100 Tagen nach der Wahl anpacken würde. Es sind viele vernünftige Ideen dabei – nur, wer soll das bezahlen?

Bühne frei für Armin Laschet alias Harry Houdini. Der berühmte Magier begeisterte im 20. Jahrhundert die Welt als Entfesselungskünstler. In einer Zwangsjacke baumelte er von Wolkenkratzern, um sich spektakulär selbst zu befreien. Insofern ist das Leitmotiv der Entfesselung im 100-Tage-Aktionsplan eines möglichen Kanzlers Laschet gut gewählt. Nach der bleiernen Pandemiezeit hat Deutschland Aufbruch bitter nötig – und der Kandidat erst recht.

Dafür hat Laschet das Wahlprogramm der Union nun zu einem Sixpack (sechs Politikpakete) verdichtet. So will er im Ringen um Stammwähler und Unentschlossene die Muskeln spielen lassen. Kinderbetreuungskosten will er bis zu 6.000 Euro vollständig steuerlich abzugsfähig machen. Heute können Eltern Ausgaben für Babysitter, Kindergarten oder Hort zu zwei Dritteln und bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 Euro jährlich pro Kind beim Fiskus absetzen.

Außerdem will die Union Familien zu mehr Eigenheim verhelfen. Dafür „wollen wir den Ländern ermöglichen“, schreibt Laschet, bei der Grunderwerbsteuer großzügige Freibeträge zu gewähren. Ein Ehepaar mit zwei Kindern käme so auf 700.000 Euro. „Ermöglichen“ hieße für die Länder nichts anderes, als auf Steuergeld zu verzichten. Freiwillig werden die das nicht tun. Also müsste ein Kanzler Laschet seinen Finanzminister Lindner oder Habeck von einer Kompensation überzeugen. Das von Laschet regierte schwarz-gelbe NRW übrigens hält bei der Grunderwerbsteuer mit 6,5 Prozent die Hand sehr weit auf (Bayern 3,5).

Die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrages von 1000 auf 1250 Euro und ein Familiensplitting würden ebenfalls teuer. Insgesamt würde die Laschet-Liste den Bund mindestens einen hohen einstelligen Milliardenbetrag kosten. Der nächste Finanzminister kann sich das – Stand heute – nicht leisten. Der Haushalt ist auf Kante genäht. 400 Milliarden an Corona-Schulden sind aufgelaufen. Die Union will die Schuldenbremse alsbald wieder einhalten. Woher nimmt Laschet also das Geld?

Zu einer Gegenfinanzierung findet sich nichts. Dabei trat Laschet selbst noch kräftig auf die Bremse, mahnte einen Kassensturz nach der Wahl an, als Söder massive Steuerentlastungen forderte. Dennoch ist der Impuls grundsätzlich richtig, Anreize für mehr Investitionen und Konsum zu setzen.