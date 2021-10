Nach Indiskretionen bei Sondierungsgesprächen : CDU-Politikerin fordert Handy-Verbot in Sitzungen

Hamburg Schleswig-Holsteins stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Karin Prien hat ein Handy-Verbot für Partei-Sitzungen der Union gefordert. Zuvor waren vertrauliche Inhalte aus den Sondierungsgesprächen durchgestochen worden.

Die Partei müsse zu vertraulichen Vorstands- und Präsidiumssitzungen zurückfinden, schrieb Prien. „Wenn wir das nicht schaffen, wird die Partei nicht wieder auf die Beine kommen.“ In der Vergangenheit wurden regelmäßig Kurzmitteilungen mit Details über Äußerungen von CDU-Politikern an die „Bild“-Redaktion gesendet.

Nach dem Sondierungstreffen von Union und Grünen am Dienstag warf Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner dem Gesprächspartner vor, sich nicht an die vereinbarte Vertraulichkeit gehalten zu haben. „Es gab in den letzten Tagen vier Sondierungsgespräche. Aus zweien liest und hört man nix. Aus zweien werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!“, schrieb Kellner am Dienstagabend in einem Tweet, der von mehreren anderen Grünen-Politiker umgehend geteilt wurde.