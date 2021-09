Aktuelle Umfrage zur Bundestagswahl : SPD klettert auf 26 Prozent - Union stabilisiert sich

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in eine Wahlurne (Archiv-/Symbolbild) Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Bei der SPD hält der Höhenflug an, die Union kann ihre Talfahrt stoppen: Laut einer neuen Insa-Umfrage für die "Bild" kann die SPD weiter zulegen und kommt nun auf 26 Prozent. Die Union stabilisiert sich und gewinnt einen halben Prozentpunkt auf 20,5 Prozent hinzu.

Das Thema mögliche Koalitionen treibt die Parteichefs weiter um: So weist FDP-Chef Christian Lindner die Forderung aus der CDU zurück, er solle eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen ausschließen. Da sei jetzt nicht die FDP am Zug, sagt Lindner in Berlin. Immerhin seien es ja die Liberalen gewesen, die 2017 mit der Verweigerung eines Jamaika-Bündnisses eine Verschiebung nach links verhindert hätten. Die Aufforderung des CDU-Finanzpolitikers Friedrich Merz, dass er eine Ampel ausschließen solle, sei aber "aufgrund der taktischen Situation der CDU entschuldbar".