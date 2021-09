Bundestagswahl 2021 : Ernüchterung auf der Wahlparty der AfD

Berlin Der Wahlkampf mit den schrillen Tönen und Maximalforderungen war nur bedingt erfolgreich: Mit Masken runter, Deutschland raus aus der EU, Klimaschutz ohne uns war die AfD auf Stimmenfang gegangen. Und holte damit weniger Prozente als vor vier Jahren. Dementsprechend mau war die Stimmung auf der Wahlparty.

Vor vier Jahren waren es noch 12,6 Prozent gewesen. Die Stimmung war im September 2017, als die AfD zum ersten Mal in den Bundestag einzog, ausgelassen, euphorisch. „Wir werden sie jagen“, rief Alexander Gauland damals. Heute steht er mit seinem Weinglas alleine und etwas verloren an einem mit blauem Stoff bezogenen Stehtisch. „Seien wir also trotz unseres etwas schwächeren Ergebnisses froh“, macht er den Parteifreunden Mut. Immerhin sei die Union von den Wählern abgestraft worden, Kanzlerin Angela Merkel sei „jetzt weg“. Das sei doch schon mal eine gute Nachricht.

Die AfD hat nicht nur bei der Bundestagswahl Stimmen eingebüßt, sondern auch bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. In Berlin ist sie im Vergleich zur letzten Abgeordnetenhaus-Wahl regelrecht abgestürzt. Woran das gelegen habe, müsse jetzt analysiert werden, sagt Parteivize Beatrix von Storch .

Ob seine Leistung als Wahlkämpfer die Parteifreunde überzeugt hat, wird sich auf dem nächsten Bundesparteitag zeigen. Denn die für manche in der AfD noch wichtigere Wahl in diesem Jahr steht am zweiten Dezemberwochenende an. Dann will die AfD in Wiesbaden einen neuen Parteivorstand wählen.