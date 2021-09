Bundestagswahl 2021 : Laschet will Regierung unter Führung der Union bilden

Laschet will Regierung unter Führung der Union bilden

Berlin Trotz des schwachen Abschneidens bei der Bundestagswahl will Unionskanzlerkandidat Armin Laschet versuchen, eine unionsgeführte Regierung zu bilden. Es brauche jetzt eine "Zukunftskoalition", sagte der NRW-Ministerpräsident.

„Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Und deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden“, sagte Laschet am Sonntagabend in Berlin. Es brauche jetzt eine "Zukunftskoalition", sagte der CDU-Vorsitzende offenbar mit Blick auf ein mögliches Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP. Bundeskanzler werde derjenige, "dem es gelingt, Gegensätze zu verbinden". In einer solchen Koalition müsse sich jeder Partner wiederfinden mit seinen Schwerpunkten.