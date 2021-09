Union holt auf : Blitzumfrage kurz vor der Wahl - Rennen knapp wie nie

Düsseldorf Drei Tage vor der Bundestagswahl zeichnet sich ein spannender Endspurt ab: Die Union, aber auch die Grünen legen noch einmal leicht zu. Reichen würde es aktuell aber nur in einem Fall für ein Zweier-Bündnis.

Der Vorsprung der SPD schwindet, die Union kann weiter aufholen – das ist das Ergebnis der letzten Umfrage vor der Bundestagswahl in wenigen Tagen. Bei der Sonntagsfrage des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen gaben 25 Prozent der Menschen an, ihre Stimme der SPD zu geben – so viele wie schon in der vorherigen Umfrage. Die CDU/CSU käme mit 23 Prozent auf einen Prozentpunkt mehr im Vergleich zur Vorwoche. Auch die Grünen legen mit 16,5 Prozent nochmal einen halben Prozentpunkt zu. Die AfD könnte nach aktuellstem Stand mit 10 Prozent (minus 1) rechnen, die FDP mit 11 Prozent, die Linke mit 6 Prozent (beide unverändert).