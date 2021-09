Kanzlerkandidat der Union : Armin Laschet will nicht als Juniorpartner in Koalition gehen

Armin Laschet im Düsseldorfer Landtag (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker

Berlin Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat Spekulationen über das Verhalten der Union abgelehnt, sollte sie auf dem zweiten Platz landen. In der ZDF-Klartext-Sendung sagte er, dass er nicht als Juniorpartner in eine Koalition gehen würde.

"Ich will nicht als Juniorpartner in eine andere Koalition gehen", sagt er in der ZDF-Klartext-Sendung. "Ich würde allen empfehlen, alles zu tun, dass wir auf Platz eins sind", fügt er auf die Frage hinzu, was er zu der Bemerkung von CSU-Chef Markus Söder sage, dass die Union lieber in die Opposition gehen sollte als Juniorpartner zu werden.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hatte zuvor Kritik zurückgewiesen, er unterstütze Laschet nicht ausreichend. "Es gibt kaum eine Gruppe, die so viel Wahlkampfveranstaltungen für Armin Laschet gemacht hat wie die CSU", sagt Söder dem "Handelsblatt". "Wir plakatieren in Bayern unzählige Großflächen mit Armin Laschet und mehr als die meisten CDU-Verbände." Von dem CSU-Parteitag, auf dem am Samstag auch Laschet auftreten wird, erhofft sich Söder einen Schulterschluss. "Ich hoffe, dass wir zwei Signale setzen können: Geschlossenheit innerhalb der CSU, aber auch mit der CDU und Armin Laschet", sagt Söder. Zudem wolle man "ein Signal der Entschlossenheit aussenden". Die gesamte Union brauche den Rückenwind vom CSU-Parteitag.

Laschet hatte am Nachmittag gelassen auf die Bemerkung von CSU-Generalsekretär Markus Blume zu Laschets Nominierung reagiert. "Es gibt viele in der CSU, die mich unterstützen, dazu gehört auch Markus Söder", sagt der CDU-Chef. Er werde am Samstag auf dem CSU-Parteitag auftreten. EVP-Fraktionschef Manfred Weber betont, dass CDU und CSU in einem Boot säßen. "Wir wollen alle, dass Armin Laschet ins Kanzleramt einzieht", sagt er. Dies werde auf dem CSU-Parteitag deutlich werden. Der CSU-Politiker spricht von einer "historischen Wahl", weil "eine Beteiligung von Ex-Kommunisten" in einer Bundesregierung möglich sei. Blume hatte gesagt, dass die Union mit Söder als Kandidaten bessere Chancen auf einen Sieg gehabt hätte.

(felt/Reuters)