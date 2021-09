Vorstellung von Merkel-Biografie : Laschets Wahlkampf und Merkels Beitrag

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat der Union. . Foto: Rolf Vennenbernd/dpa. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Kanzlerin Angela Merkel - nicht immer eine einfache Beziehung. Und doch: Merkel hat Laschet im Wahlkampf Auftrieb gegeben.

Er will ihr ins Kanzleramt nachfolgen - doch der Weg dahin ist steinig. Das erlebt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet gerade täglich. Trotz Wahlkampftrubel nimmt sich der CDU-Vorsitzende am Mittwochabend in Berlin Zeit für eine Buchvorstellung der besonderen Art: Es geht um eine Biografie von Angela Merkel.

„Mit Angela Merkel zog 2005 erstmals eine Frau und ehemalige Bürgerin der DDR ins Kanzleramt ein. Aus „Kohls Mädchen“, der Ministerin und Generalsekretärin der CDU, wurde nun die beliebteste deutsche Politikerin und eine der mächtigsten Frauen der Welt“, heißt es auf dem Klappentext des Buchs „Angela Merkel - die Kanzlerin und ihre Zeit“ des Journalisten Ralph Bollmann.

Bollmann ist seit 2011 ist Korrespondent für Wirtschaftspolitik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Er kennt Merkel aus der Nähe, hat sie häufig etwa auf Reisen begleitet. Unter anderem sprach er mit der mittlerweile verstorbenen Mutter Merkels für das Buch. Er zeichnet das pragmatische Politikverständnis Merkels nach.

Kann Laschet daran anknüpfen? Der Wahlkampf ist - glaubt man den Umfragen - derzeit völlig offen, mit leichtem Vorteil bei SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Doch Laschet wirkt mit sich und der Kanzlerin im Reinen. Merkel sagte am Dienstag in Berlin, mit ihr würde es nie eine Koalition geben, an der die Linke beteiligt ist. „Und ob dies von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, das bleibt offen. In dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht“, betonte Merkel auf eine Reporterfrage bei einer Pressekonferenz mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Sie hat sich damit von ihrem Vizekanzler Olaf Scholz distanziert - auch wenn sie dessen Fähigkeiten sehr schätzt. Und gleichzeitig Laschets Wahlkampftaktik, Scholz als Kandidaten mit möglichem Hang nach ganz links darzustellen, unterstützt.

Ob Scholz denn der wahre Erbe von Merkel sei, wird Laschet bei der Buchvorstellung dann auch gefragt. Das werde der Wähler entscheiden, gibt Laschet gelassen zurück.Merkel habe ihre klare Aussage bei einem Besuch eines ausländischen Gastes geäußert, was mehr als ungewöhnlich sei, zeigt sich der NRW-Ministerpräsident zufrieden.

Merkel sei ihm selbst 1994 in der Rolle der Umweltministerin das erste Mal aufgefallen - durch eine überraschende Personal-Entscheidung in ihrem Ministerium. Seit damals habe er Merkel über die Jahre hinweg stets ernst genommen, auch als CDU-Vorsitzende, „und ich schätze sie sehr“.

Was ihn mit Merkel verbinde, wird Laschet gefragt: Die Europäische Orientierung, stellt er heraus. Merkel habe immer der europäische Geist angetrieben, die Krisen habe sie immer in der Gemeinsamkeit mit den europäischen Nachbarn versucht zu lösen. Diese Politik sei auch ihm ein Herzensanliegen macht er deutlich.

Was unterscheidet ihn? Nun, sagt Laschet, in all den Jahren habe es vielleicht immer einen Deut zu wenig Anerkennung und Respekt für den jeweiligen, kleineren Koalitionspartner gegeben. das werde er ändern, verspricht er.

Der CDU-Vorsitzende hat auch schon eine Biografie von Markus Söder vorgestellt - der bayerische Ministerpräsident ebenfalls eine des CDU-Vorsitzenden. Das war allerdings vor dem erbarmungslosen Machtkampf um die Unions-Kanzlerkandidatur. Laschet weiß nicht, ob er Merkels Nachfolger wird. Aber einen Machtkampf mit ihr - den zumindest wird es nicht mehr geben. Das entspannt.

Angela Merkel - die Kanzlerin und ihre Zeit. Ralph Bollmann, ISBN: 3406741118, Beck C. H., 800 Seiten

(mün)