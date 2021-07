Arbeitsminister Hubertus Heil : „Die CDU wird nach Merkel sozial kälter werden“

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) könnte nach der Wahl an die Spitze der Fraktion oder der Partei rücken – oder erneut Minister unter einem Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Interview Berlin Der scheidende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat in Zukunft noch viel vor, wie er uns im Interview sagt: Er will das Rentenniveau bei 48 Prozent bis zum Jahr 2040 festschreiben, ein staatliches Weiterbildungsgeld und neue Homeoffice-Rechte für Beschäftigte einführen. Umsetzen kann er diese ehrgeizigen Pläne aber nur, wenn die SPD wieder in die Regierung kommt.