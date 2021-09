„Linkspartei hat sich ins Abseits gestellt“ : Baerbock zieht Regierungsfähigkeit der Linken in Zweifel

Berlin Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich deutlich von einer möglichen Koalition mit der Linken distanziert und deren Regierungsfähigkeit in Zweifel gezogen. „Wenn man außenpolitische Handlungsfähigkeit einer Regierung nicht sicherstellen kann, gibt es keine Regierungsgrundlage,“ so die Grünen-Chefin.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich von der Linkspartei wegen ihrer Positionen in der Außenpolitik stark distanziert. „Ich will eine Bundesregierung, die im Herzen pro-europäisch schlägt und Verantwortung in der Welt übernimmt. Wenn einzelne Parteien das nicht wollen, dann widerspricht das dem Auftrag des Grundgesetzes“, sagte sie der „Süddeutschen Zeitung“. „Das trägt uns auf, Verantwortung für Frieden in der Welt und ein gemeinsames Europa zu tragen. Und da hat sich die Linke in den letzten Wochen ins Abseits gestellt.“