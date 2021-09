FDP auf letztem Platz : Wahlprogramme der Parteien reichen weder für deutsche Klimaziele noch für 1,5-Grad

Berlin Fast alle Parteien haben Maßnahmen zum Klimaschutz in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Einer Studie zufolge reichen jedoch keine davon aus, um den deutschen Klimazielen und dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommen gerecht zu werden.

Alle Parteien außer der AfD bekennen sich zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, sie präsentieren dafür jedoch in ihren Wahlprogrammen keine hinreichenden Konzepte. Vielmehr würden diese nicht einmal den noch nicht 1,5-Grad-kompatiblen Vorgaben des deutschen Klimaschutzgesetzes gerecht, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt. Am nächsten kommen den Klima-Erfordernissen demnach die Grünen, am schlechtesten schneidet die FDP ab.