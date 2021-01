Wahlkreise : Parteien dürfen Bundestagskandidaten per Briefwahl küren

Parteien dürfen Bundestagskandidaten per Briefwahl küren

Berlin Der Bundestag stuft die Corona-Pandemie als Naturkatastrophe ein. Für diesen Fall erlaubt das Wahlrecht Alternativen zu der Vorgabe, die Wahlkreiskandidaten und Landeslisten auf Versammlungen festzulegen.

Die Kandidaten für den Bundestag können in diesem Jahr per Briefwahl gekürt werden. Das Parlament verabschiedete am Donnerstagabend eine Rechtsverordnung, die es zudem ermöglicht, die eigentlich vorgeschriebenen Wahlversammlungen ganz oder teilweise als Videokonferenz abzuhalten. Die Schlussabstimmung soll dann aber schriftlich erfolgen.