Debatte um Bundestagswahl Merz gegen Wahlrecht für 16-Jährige – Grüne halten an Forderung fest

Auf die Frage, ob die Brandmauer der Union zur AfD etwa auch in den Kreistagen und nach den Landtagswahlen im September halten werde, sagte Merz: „Ich gehe davon aus, dass das in den Kreistagen und in den Stadträten in den ostdeutschen Ländern klar ist.“ Darüber sei mehrfach mit den CDU-Landesvorsitzenden gesprochen worden, ebenso wie am Vormittag im Bundesvorstand. „Es gibt für uns keine Zusammenarbeit mit der AfD, und dabei wird es bleiben“, betonte er.