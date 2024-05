Leichter Gegner? Merz, Scholz und der Kampf ums Kanzleramt

Auf Carsten Linnemann warten bereits die nächsten Herausforderungen. Das neue Grundsatzprogramm und den CDU-Parteitag kürzlich hat der Generalsekretär so gemanagt, dass er für viele in der Union der eigentliche Gewinner des Programmprozesses und des Konvents in Berlin ist. Linnemann, so heißt es jetzt, habe die besten Chancen auf ein Ministeramt, falls die Union die Bundestagswahl 2025 gewinnen sollte. Und manch einer sieht in ihm bereits einen Favoriten, sollte es irgendwann um die Nachfolge von Friedrich Merz als Parteichef gehen.