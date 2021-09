Lauterbach trägt als Einziger Maske : Gruppenfoto der SPD-Fraktion sorgt für Aufregung

Berlin Die SPD startet nach der Bundestagswahl in die neue Legislaturperiode – mit nunmehr 206 Abgeordneten. Ein Gruppenfoto darf da natürlich nicht fehlen. Das Bild sorgt im Internet allerdings für viel Kritik.

Die Kommentare sind dabei überwiegend kritisch. So schreibt eine Twitter-Userin über das Foto: „Suchbild: Welche Person hat das Konzept Pandemie verstanden?“. Ein anderer meint: „Pandemie außer für Karl Lauterbach beendet.“ Verärgert äußert sich ein weiterer Nutzer auf Twitter: „Kleine Kinder müssen frisch getestet den ganzen Tag Maske tragen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

Well 🤷🏻‍♀️ ich fühle mit ihnen @Karl_Lauterbach pic.twitter.com/fYAkAyLOgK

Das Foto nehmen einige Internetnutzer auch als Beweis dafür, dass SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach als Gesundheitsminister geeignet wäre. So heißt es in einem anderen Tweet: „Der Grund, warum ich Karl Lauterbach als Gesundheitsminister ganz gut fände, findet sich in diesem Bild.“