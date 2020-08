Wahlumfrage : Schwarz-Grüne Koalition für Bund findet meisten Zuspruch

Blick in den Bundestag (Symbolfoto). Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Berlin Laut ZDF-“Politbarometer“ hält jeder Zweite eine Schwarz-Grüne Koalition bei der kommenden Bundestagswahl für gut. Bei der Sonntagsfrage gewann die SPD leicht hinzu, die Grünen bauten ab.

Eine Koalition aus Union und Grünen im Bund findet einer Umfrage zufolge derzeit am meisten Zuspruch unter Wahlberechtigten in Deutschland. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ hervorgeht, halten 48 Prozent der Befragten eine solche Koalition für gut. Eine Große Koalition befürworten hingegen 35 Prozent. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP kommt unter den Befragten auf 32 Prozent Zuspruch und eine Rot-Rot-Grüne Koalition auf 31 Prozent.