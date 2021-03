News zum SPD-Kanzlerkandidaten : Olaf Scholz verteidigt neue Bund-Länder-Beschlüsse

Das ist Olaf Scholz

Berlin Vizekanzler Olaf Scholz hofft darauf, dass die neuen Bund-Länder-Beschlüsse dazu beitragen, beim Infektionsgeschehen „ein bisschen eine Bremsung hinzukriegen“. Die wichtigsten Infos zum SPD-Kanzlerkandidaten finden Sie hier.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will der nächste Bundeskanzler Deutschlands werden. In diesem Text sammeln wir aktuelle Nachrichten zu ihm. Sein Leben in Bildern finden Sie hier. Aktuelle Nachrichten zur Newsblog.

+++ 23. März 2021 +++

Scholz hofft bei Infektionen auf „ein bisschen Bremsung“ über Ostern

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hofft darauf, dass die Bund-Länder-Beschlüsse von Montagnacht dazu beitragen, beim Infektionsgeschehen „ein bisschen eine Bremsung hinzukriegen“. Scholz bezeichnete die Ergebnisse des Spitzengesprächs am Dienstag im ZDF-“Morgenmagazin" als „sehr richtige und sehr gute Entscheidungen“. Die Osterzeit müsse für „eine Brechung“ der Infektionsdynamik genutzt werden.

Zentral sei zudem das Ausweiten von Tests, betonte der SPD-Politiker. Insbesondere erwarte er jetzt von den Unternehmen, „dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch testen“. Geschehe dies nicht, „dann werden wir mit Verordnungen nachlegen“, kündigte Scholz an und zwar „ab Anfang April“.

Forderungen nach weiteren Lockerungen wies der Vizekanzler zurück. „Wir müssen auch verharren, wenn das Infektionsgeschehen das vorschreibt, oder auch mal zurückgehen“, hob er hervor. Daher sei bekräftigt worden, dass sich Öffnungen „in einem Korridor unter 100“ bei den Inzidenzwerten bewegen müssten. Bund und Länder hatten in der Nacht vereinbart, die geltenden Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie bis um 18. April fortzuschreiben. Über die Ostertage soll vom 1. bis zum 5. April das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt werden.

+++ 22. März 2021 +++

Scholz will rund 140 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen

Finanzminister Olaf Scholz plant für den Haushalt 2022 eine Neuverschuldung von 81,5 Milliarden Euro. Zudem ist für das laufende Jahr ein Nachtragshaushalt mit einer zusätzlichen Kreditaufnahme von 60,4 Milliarden Euro vorgesehen. Das verlautete am Montag aus dem Finanzministerium. Insgesamt würde damit vor allem wegen der Corona-Krise die Neuverschuldung für 2021 auf 240,2 Milliarden Euro ansteigen - nach 130,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Dies bedeutet, dass die Bundesregierung für das kommende Jahr erneut, wie bereits 2020 und 2021, von einer Ausnahme von der Schuldenbremse Gebrauch machen muss. Erst 2023 soll die Schuldenbremse laut der mittelfristigen Finanzplanung der Regierung mit einer Neuverschuldung von dann 8,3 Milliarden Euro regulär wieder eingehalten werden, ebenso 2024 mit einer Nettokreditaufnahme von 11,5 Milliarden Euro und 2025 mit einer Neuverschuldung von 10,0 Milliarden Euro. Die Zahlen geben zunächst lediglich Eckpunkte für den neuen Etat und den Finanzplan wider. Diese sollen am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Der eigentliche Haushaltsbeschluss ist dann für Ende Juni vorgesehen.

+++ 19. März 2021 +++

Scholz plant laut „Spiegel“ zusätzliche Schulden von 150 Milliarden Euro

Olaf Scholz plant einem „Spiegel“-Bericht zufolge wegen der Corona-Pandemie eine deutliche Ausweitung der Neuverschuldung des Bundes in diesem und im kommenden Jahr. Nach Angaben aus dem Finanzministerium werde der Bund in beiden Jahren zusammen zusätzlich bis zu 150 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen, berichtete das Magazin.

Für den Nachtragshaushalt dieses Jahres plant Scholz demnach mit rund 70 Milliarden Euro zusätzlich zu den bereits beschlossenen 180 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung stiege damit 2021 auf den Rekordwert von rund 250 Milliarden Euro. Für 2022 sehen die Pläne dem Bericht zufolge eine Neuverschuldung von bis zu 80 Milliarden Euro vor.

Scholz will laut „Spiegel“ den Nachtragshaushalt und die Etat-Eckwerte für 2022 am Montag an die Ressorts weiterleiten, am Mittwoch entscheidet das Kabinett.

+++ 16. März 2021 +++

Scholz sieht bei Laschet „Nerven blank liegen“

Olaf Scholz hat Kritik des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet an seiner Arbeit zurückgewiesen. „Ich war ganz erheitert, wenn ich das offen sagen darf. Denn offenbar ist es ja so, dass die Nerven blank liegen“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat Scholz am Dienstag in Berlin nach Online-Beratungen der EU-Finanzminister.

Der Bundesminister der Finanzen sorge dafür, dass die Dinge, die in seinem Ressort zu geschehen haben, gut vorankommen. Er habe aber zugleich das ganze Land im Blick, sagte Scholz. Davon werde er sich von niemandem aufhalten lassen.

Laschet hatte am Montag nach den schlechten Ergebnissen der CDU bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz den Koalitionspartner SPD zu mehr Disziplin im Kabinett aufgefordert und insbesondere Scholz kritisiert. Er erwarte, „dass jeder Minister sich um sein Ressort kümmert“. Der Finanzminister habe genug zu tun mit der Finanzaufsicht. „Er muss nicht ankündigen, dass in den nächsten Wochen zehn Millionen Impfdosen auf seine Veranlassung hier ankommen. Es entspricht nicht der Realität. Es verunsichert die Menschen.“

Scholz hatte vor kurzem im ZDF gesagt: „Wir müssen jede Woche Millionen impfen, im März schon am Ende des Monats. (...) Es wird bis zu zehn Millionen Impfungen pro Woche geben.“ Laschet sagte dazu: „Ich erwarte, dass die Bundesregierung gute Arbeit leistet. Jeder Minister sollte sein Ressort gut bearbeiten, aber sich nicht an anderen abarbeiten, die einen schwierigen Job in dieser Zeit zu leisten haben.“ Natürlich sei Wahlkampf. Aber die Menschen erwarteten in der Pandemie, dass das Gemeinwohl im Vordergrund stehe „und nicht parteipolitische Sperenzchen“.

+++ 15. März 2021 +++

Wahlergebnisse der Landtagswahlen verleihen der SPD laut Scholz Flügel

Der SPD-Kanzlerkandidat sieht in den Ergebnissen der Landtagswahlen deutlichen Aufwind für seine Partei auch im Bund. „Das Wahlergebnis, ganz besonders natürlich das in Rheinland-Pfalz, verleiht der Sozialdemokratischen Partei insgesamt Flügel“, sagte der Vizekanzler in Berlin. „Wir wollen den Aufwind nutzen, der damit verbunden ist.“ Es sei deutlich geworden, dass man in Deutschland ohne CDU und CSU regieren könne. „Diese Botschaft, die sitzt jetzt fest“, betonte Scholz und bekräftigte, er wolle im Herbst Kanzler werden.

Eine Ampel-Koalition sei dabei nur eine von mehreren Möglichkeiten, sagte Scholz – aber eine, die „jetzt sehr stark geworden“ sei. Dabei sagte der Vizekanzler nicht, ob die SPD auch Juniorpartner in einer grün-geführten Ampel-Koalition werden würde. Auf die schlechten Umfragewerte der SPD im Bund angesprochen, betonte Scholz: Die SPD wisse, „dass wir eine lange Strecke laufen müssen, um erfolgreich im Kanzleramt und bei der Bildung einer Bundesregierung anzukommen“. Doch die Landtagswahlen zeigten, dass es Bewegung gebe und die SPD vorankomme.

Bei den Landtagswahlen zum Auftakt des Superwahljahrs hatten sich die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz klar als stärkste Kraft behauptet. Die CDU mit ihrem neuen Parteichef Armin Laschet schnitt dagegen jeweils so schlecht ab wie nie.

+++ 12. März 2021 +++

Scholz und Tschentscher sollen vor „Cum-Ex“-Ausschuss aussagen

Olaf Scholz und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher sollen vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum „Cum-Ex“-Skandal aussagen. Die beiden SPD-Politiker gehören zu rund einem Dutzend ersten Zeugen, die der Ausschuss benannte. Darunter sind auch der frühere Hamburger Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs und der ehemalige Innensenator und Zweite Bürgermeister Alfons Pawelczyk (beide SPD).

Der Untersuchungsausschuss soll den Vorwurf der möglichen Einflussnahme führender SPD-Politiker auf die steuerliche Behandlung der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank klären. Hintergrund sind Treffen vom damaligen Hamburger Bürgermeister Scholz 2016 und 2017 mit dem Warburg-Miteigentümer Christian Olearius, gegen den damals Ermittlungen wegen des Verdachts auf schwere Steuerhinterziehung liefen. Tschentscher war damals Finanzsenator.

+++ 7. März 2021 +++

Scholz verspricht zehn Millionen Impfungen pro Woche

Bund und Länder werden die Impfkapazitäten Bundesfinanzminister Olaf Scholz zufolge verstärken. "Es wird bis zu zehn Millionen Impfungen pro Woche geben", sagte er im ZDF. Dies gelte ab Ende März und für die Monate April, Mai und Juni. "Und das das jetzt gut vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt." Scholz fügt hinzu, dass er sich im Kabinett und beim jüngsten Bund-Länder-Gipfel für Verbesserungen im Kampf gegen die Virus-Pandemie eingesetzt habe. "Ich tue, was notwendig ist, damit wir gut durch diese Krise kommen."

+++ 7. März 2021 +++

„Mindestlohn sollte bis 2022 auf zwölf Euro erhöht werden“

Olaf Scholz und Arbeitsminister Hubertus Heil wollen den Mindestlohn bis 2022 auf zwölf Euro erhöhen. „Wir haben jetzt so viel Beifall geklatscht für die Corona-Heldinnen und Corona-Helden. Da sind ganz viele drunter, die von einer Mindestlohn-Erhöhung profitieren würden“, sagte Scholz RTL/n-tv am Sonntag. Daher müsse der Mindestlohn bereits 2022 zwölf Euro betragen. Heil forderte außerdem mehr Kontrollen, damit der Mindestlohn nicht umgangen wird. Dass dies noch unter der aktuellen Regierung umgesetzt wird, hält Scholz für ausgeschlossen. „Ich mache mir nämlich nichts vor. Mit der jetzigen Regierung wird das nichts werden. Unser Koalitionspartner hat schon den Mindestlohn bei seiner Einführung hart bekämpft“, so Scholz. Die Erhöhung des Mindestlohns „zunächst auf mindestens zwölf Euro“ ist auch im Entwurf des SPD-Wahlprogramms enthalten.

+++ 4. März 2021 +++

Scholz reagiert bei „Markus Lanz“ auf Söders Schlumpf-Vergleich

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll am 3. März bei den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie bei einem Streit über die Finanzierung eines Härtefallfonds für Firmen nach Angaben von Teilnehmern in Richtung Scholz gesagt haben, er solle „nicht so schlumpfig herumgrinsen“.

„Das mit den Schlümpfen gefällt mir super. Die sind klein, listig und gewinnen immer“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Tag darauf in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

+++ 25. Februar 2021 +++

Olaf Scholz will Steuererhöhungen für Besserverdienende

SPD Kanzlerkandidat Olaf Scholz will Gutverdiener steuerlich stärker belasten. „Diejenigen, die sehr hohe Einkommen und Vermögen haben, sollten nach dieser Krise nicht mit Steuersenkungen rechnen“, sagte Scholz im Kostenpflichtiger Inhalt Interview mit unserer Redaktion. Außerdem machte er in der Corona-Pandemie Hoffnungen auf Biergartenbesuche im Sommer.

+++ 21. Januar 2021 +++

Scholz zuversichtlich, dass SPD nächsten Kanzler stellt

Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, will zwar nicht über seinen möglichen Unions-Kontrahenten spekulieren – aber er sieht sich selber auf dem Weg ins Kanzleramt. „Wir haben uns früh entschieden, wer Kanzlerkandidat der SPD ist. Wir sind eine geschlossene Partei. Wir haben einen Plan für die Zukunft des Landes. Und der nächste Kanzler werde ich sein.“

+++ 10. August 2020 +++

SPD verkündet Kandidatur von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat

Die SPD hat Vizekanzler Olaf Scholz zu ihrem Kanzlerkandidaten gekürt. Das kündigte Parteichefin Saskia Esken am Montag auf Twitter an. Scholz selbst twitterte: „Ich freue mich auf einen tollen, fairen und erfolgreichen Wahlkampf in einem starken Team.“

