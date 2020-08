Bundestagswahl 2021 : Linken-Chefin stellt Bedingungen für Bündnis mit SPD

Berlin Katja Kipping, Vorsitzende der Linkspartei, will eine Zusammenarbeit mit der SPD nach der Bundestagswahl an Bedingungen knüpfen. Ein Bündnis mache die Linke von der Neuausrichtiung der Sozialdemokraten abhängig.

Das sei für sie das Entscheidende, sagte Kipping am Dienstag im Deutschlandfunk nach der Nominierung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten. Die Linken würden eine mögliche Koalition nicht an eine Person knüpfen, auch wenn Scholz nicht ihr „Lieblingskandidat" sei. Sie habe aber den Eindruck, dass sich die SPD sozialpolitisch bereits neu aufstelle, sagte Kipping. Allerdings sei die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplante Erhöhung der Hartz-IV-Sätze völlig unzureichend. Ziel müsse es sein, die soziale Spaltung in Deutschland zu überwinden und alle Menschen vor Armut zu schützen.