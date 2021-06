Nach Wahl-Schlappe der Grünen in Sachsen-Anhalt : Laschet will Baerbock als Hauptherausfordererin im Wahlkampf ernst nehmen

Reiner Haseloff (CDU, l.), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, und Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gehen nach der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des CDU-Bundesvorstandes in Berlin aus dem Raum. Die Spitzengremien hatten über die Ergebnisse nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beraten. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt blickt der CDU-Kanzlerkandidat jetzt auf die Bundestagswahl im September. Das Abschneiden der Grünen in Sachsen-Anhalt sieht er nicht als Grund, sich zurückzulehnen.

CDU-Chef Armin Laschet hat sich zurückhaltend zum Abschneiden der Grünen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und den Folgen für den Bund geäußert. Auf die Frage, ob er Grünen-Chefin Annalena Baerbock als Hauptgegnerin im Bundestagswahlkampf geschwächt sehe, sagte Laschet am Montag in Berlin nach Beratungen der CDU-Spitzengremien: „Sie ist die Hauptwettbewerberin und ich nehme jeden Wettbewerber ernst.“ Er fügte mit Blick auf Baerbock hinzu: „Wenn man hinter der FDP landet, ist das jetzt nicht ein Riesenschritt, den sie in Sachsen-Anhalt ausgelöst hat.“ Der Bundestagswahlkampf sei aber noch lang.