Lindner erhöht Druck auf Union : „CDU und CSU müssen klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen“

Berlin Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner erhöht vor den Sondierungen mit CDU und CSU den Druck auf die Union. Bei den Verhandlungen will die FDP auf die Einhaltung der Schuldenbremse und den Verzicht auf Steuererhöhungen bestehen.

Der FDP-Chef peilt den Abschluss der Koalitionsgespräche deutlich vor Weihnachten an: „Die FDP will eine zügige Regierungsbildung bis Mitte Dezember. Die Welt wartet nicht auf uns.“ Es gebe besonders Handlungsbedarf in der Wirtschaft. „Damit wir aus der Corona-Rezession besser herauswachsen, sollte es ein Super-Abschreibungsprogramm für Investitionen geben.“

Überschneidungen sieht Lindner in den Gesprächen mit den Grünen beim Thema Kinder und Bildung . Dafür will er „überflüssige Subventionen“ streichen. Die Automobilindustrie sei beispielsweise „in exzellenter Verfassung – die brauchen keine Milliardensubventionen für Elektroautos“.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak machte sich im Gespräch mit der „BamS“ unterdessen für ein Jamaika-Bündnis stark. „Wir gehen mit großem Verantwortungsbewusstsein in die Gespräche mit FDP und Grünen“, sagte Ziemiak. „Wir wollen unseren Beitrag in einem neuen Zukunftsbündnis dazu leisten, dass etwas Neues für unser Land entsteht.“

Mit Sondierungsgesprächen in unterschiedlicher Konstellation loten die Parteien am Sonntag erneut die Möglichkeiten für eine gemeinsame Regierungsbildung aus. Am Nachmittag kommen zunächst Politikerinnen und Politiker von SPD und FDP zusammen. Am Abend folgen Gespräche von SPD und Grünen sowie von CDU/CSU und FDP. Zuvor hatte es bereits Treffen von Grünen und FDP gegeben.