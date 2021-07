Tag eins im Wahlausschuss des Bundestags : DKP nicht zur Bundestagswahl zugelassen – SSW kann antreten

Berlin Der Bundeswahlausschuss entscheidet über die Zulassung kleinerer Parteien und Vereinigungen zur Bundestagswahl. Schon am ersten Tag gibt es Überraschungen – auch dank organisatorischer Nachlässigkeiten.

Die DKP darf voraussichtlich nicht an der Bundestagswahl am 26. September teilnehmen. Der Bundeswahlausschuss stellte am Donnerstag fest, dass sie ihre Rechtsstellung als Partei verloren habe. Begründet wurde dies damit, dass die 1968 gegründete kommunistische Partei die vorgeschriebenen Rechenschaftsberichte in den vergangenen sechs Jahren immer verspätet und nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist eingereicht habe. Die Berichte hätten damit nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt. „Fristen sind Fristen“, sagte Bundeswahlleiter Georg Thiel.