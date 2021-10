Comedyszene über Regierungsbildung : „Aus komödiantischer Sicht wäre Laschet der Bessere gewesen“

Berlin/Köln Deutschland bekommt einen neuen Kanzler, Angela Merkels Amtszeit geht zu Ende. Die deutsche Comedyszene – das schafft auch neue Arbeitsgrundlagen für die deutsche Comedy. Über wen werden künftig die Witze gemacht?

Mit dem Ende der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sich die deutsche Comedy-Branche auf ein neues Ziel für ihre Witze einstellen – was offenbar nicht einfach wird. Das glaubt zumindest Dragqueen Olivia Jones. „Ich glaube, von Merkel wird Eines bleiben: Dass man sie wunderbar parodieren konnte“, sagte die 51-Jährige am Freitagabend am Rande des Deutschen Comedypreises in Köln. „Das ist natürlich für die Comedians ein absoluter Horror, dass die Merkel abtritt.“