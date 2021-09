Merz, Musikmanager, Terrorexperte : Das ist Laschets Team für den Wahlkampf-Endspurt

Laschet stellte in Berlin sein Team für die verbleibenden drei Wochen des Wahlkampfes vor (Archivfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Drei Wochen vor der Bundestagswahl hat Kanzlerkandidat Armin Laschet sein achtköpfiges Team für den restlichen Wahlkampf der Union vorgestellt. Darunter sind neben Friedrich Merz auch Dorothee Bär und Andreas Jung.

Mit einem achtköpfigen Team um den früheren Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) geht Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) in die entscheidenden drei Wahlkampfwochen. Merz gehört zum sogenannten Zukunftsteam, das Laschet am Freitag in Berlin offiziell präsentierte. Dazu gehören auch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) und der Terrorismusexperte Peter Neumann sowie Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch, CDU-Vize Silvia Breher, der stellvertretende Unionsfraktionschef Andreas Jung sowie der Bundestagskandidat und Musikmanager Joe Chialo (alle CDU).