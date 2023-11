Aydan Özoguz sieht Potenzial Erdogan könnte laut Bundestagsvizepräsidentin auf Hamas einwirken

Der Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland kann aus Sicht der Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz (SPD) wichtig für die Deeskalation im Nahost-Konflikt sein. Erdogan habe „unbestreitbar“ Kontakte zur Hamas und könne beschwichtigend einwirken, sagte Özoguz am Freitag dem rbb-Inforadio in Berlin. Trotz „gravierender Differenzen“ zwischen Deutschland und der Türkei sei es gerade in der aktuellen Konfliktsituation deshalb wichtig, im Gespräch zu bleiben.