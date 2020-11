Bundestagsvizepräsident fordert Konsequenzen : Wolfgang Kubicki spricht von „Angriff auf das Parlament“

Passau „In 30 Jahren als Parlamentarier habe ich so etwas nicht erlebt.“ Das sagte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und fordert harte Konsequenzen nach den Störungen im Bundestag durch Gäste von AfD-Politikern.

Die Störaktionen am Rande der Bundestagsabstimmung über das Infektionsschutzgesetz am Mittwoch sind am Freitagmorgen Thema einer Aktuellen Stunde im Parlament in Berlin. Die von den Koalitionsfraktionen beantragte Debatte startet gleich zu Beginn des Plenums um 9 Uhr.