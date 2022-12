Fünfjährige Legislaturperiode Bundestagspräsidentin plädiert für längere Wahlperiode und niedrigeres Wahlalter

Als unbefriedigend sieht Bas den Frauenanteil im Bundestag von derzeit 34,9 Prozent an. „Das reicht mir überhaupt nicht. Ich möchte, dass dieses Parlament die Parität erreicht, also 50:50“, sagte die seit 2009 im Bundestag sitzende SPD-Politikerin. Der zu niedrige Frauenanteil liege unter anderem daran, wie Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt würden. „Aber auch daran, wie wir mit dem Thema Politik und Familie umgehen. Das liegt an Strukturen, die Frauen abschrecken, überhaupt in die Politik zu gehen.“ Wenn der Bundestag jetzt hoffentlich eine Wahlrechtsreform hinbekomme, wünsche sie sich auch ein verfassungskonformes Verfahren zur Erhöhung des Frauenanteils.