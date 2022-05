Zweithöchstes Amt im Staat : Bundestagspräsidentin Bärbel Bas will nach Kiew reisen

Berlin/Kiew Bärbel Bas denkt darüber nach, zu politischen Gesprächen nach Kiew zu reisen. Die Bundestagspressestelle bestätigte am Donnerstag im Grundsatz einen entsprechenden Medienbericht. Dem Bericht zufolge könnte die Reise an diesem Wochenende stattfinden.

„Es ist richtig, dass es den Wunsch der Präsidentin zu einer Reise in die Ukraine gibt, um auf Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen gemeinsam mit ihm aller Opfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken und politische Gespräche zu führen“, teilte dazu der Bundestag mit. Am 8. und 9. Mai wird des Endes des Zweiten Weltkriegs 1945 gedacht.

„The Pioneer“ hatte zuvor unter Berufung auf Angaben aus ukrainischen Parlamentskreisen berichtet, Bas könnte am 8. Mai in Kiew den ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk treffen. Die Bundestagspräsidentin ist nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier protokollarisch die zweithöchste Repräsentantin Deutschlands.

Auch im „Pioneer“-Bericht wurde darauf verwiesen, dass Bas schon seit einiger Zeit Pläne für einen Besuch in Kiew habe. Sie habe aber zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Vortritt lassen wollen. Dieser teilte jedoch kürzlich mit, dass er vorerst nicht in die Ukraine reisen will. Scholz begründete dies mit Verärgerung darüber, dass Steinmeier dort wegen seiner Russland-Politik in seiner Zeit als Außenminister nicht willkommen sei.