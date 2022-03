Leidenschaftliche Impfpflicht-Debatte im Bundestag : „Ich will meine Freiheit zurück!“

„Ich will meine Freiheit zurück!“

Berlin In einer leidenschaftlichen Debatte streiten sich Befürworter und Gegner einer allgemeinen Impfpflicht im Bundestag. Keiner der vier vorliegenden Abstimmungsanträge hat bisher die Chance auf eine Mehrheit in drei Wochen. Die Union nutzt die Chance, die Zerrissenheit der Ampel-Fraktionen offenzulegen.

Die Debatte zur allgemeinen Impfpflicht ist zum Gutteil vorüber, der Bundestag hat sich nach der historischen Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Morgen merklich geleert. Da tritt eine junge Frau ans Podium und lässt ihrer Wut freien Lauf. „Nicht die Impfpflicht ist eine Zumutung, sondern keine Impfpflicht ist die Zumutung.“ Sie sei seit zwei Jahren nicht mehr irgendwohin gegangen, nicht auf Partys, nicht in Museen, nicht in Clubs. Manche Familie mit Kindern hätten Pandemie und Schutzmaßnahmen schon „in den Wahnsinn“ getrieben. „Wenn Sie sich geimpft hätten, hätten wir jetzt unsere Freiheit zurück“, ruft sie der AfD-Fraktion zu. „Ich fordere jetzt den Payback. Ich fordere meine Freiheit zurück!", ruft Emilia Fester, fast überschlägt sich ihre Stimme. Die Grünen-Politierin ist mit 23 Jahren die jüngste der 736 Bundestagsabgeordneten.