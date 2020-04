Corona-Krise : Bundestagsabgeordnete verzichten wohl auf Diätenerhöhung

Berlin Wenn bei fast allen Bürgern finanzielle Einschnitte ins Haus stehen, wollen die 709 Abgeordneten des Deutschen Bundestags nicht zurückbleiben. Sie werden angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr voraussichtlich auf ihre regelmäßige Diätenerhöhung verzichten.

Nachdem Linke, FDP und Grüne bereits für einen entsprechenden Schritt plädiert hatten, sagte am Mittwoch auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich: „Die SPD-Fraktion strebt einen Verzicht auf die Erhöhung der Diäten in diesem Jahr an.“ Es habe bereits in der vergangenen Woche Gespräche unter den Fraktionen gegeben. „Ich bin zuversichtlich, dass wir hier in Kürze eine gemeinsame Lösung finden werden.“