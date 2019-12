Nach Zusammenbrüchen von Abgeordneten : Bundestag will sich mit neuer Sitzungsstruktur nächtliche Plenartagungen ersparen

Berlin Nachdem zwei Abgeordnete einen Zusammenbruch im Bundestag erlitten haben, wird sich das Plenum am Mittwoch mit einer neuen Sitzungsstruktur beschäftigen. Das Ziel: Keine Nachtsitzungen mehr.

Der Bundestag will am Mittwoch über eine neue Sitzungsstruktur abstimmen, die den Abgeordneten Plenarsitzungen bis weit in die Nacht ersparen soll (13.00 Uhr). Die neu geregelte Tagesordnung sieht vor, Debatten um einige Minuten zu kürzen und diese gleichmäßiger auf die Tage der Sitzungswochen zu verteilen. Hintergrund ist, dass kürzlich zwei Abgeordnete Schwächeanfälle in Plenarsitzungen erlitten. Da die Fraktionen vorab kein Einvernehmen herstellen konnten, wird über die neue Tagesordnung nach einer Debatte abgestimmt.