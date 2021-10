Bis zur Vereidigung des neuen Kabinetts : Was Merkels Regierung jetzt noch darf

Was Merkels Regierung jetzt noch darf

Mit der Konstituierung des neuen Bundestags ist offiziell die Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrer Minister zu Ende gegangen. Das ist in Artikel 69 des Grundgesetzes so geregelt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte den Kabinettsmitgliedern von Union und SPD noch am Dienstagnachmittag die Entlassungsurkunden.