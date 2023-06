Hitzige Debatte im Bundestag Habeck verteidigt Heizungsgesetz – Opposition übt scharfe Kritik

Das Vorhaben sorgt seit Monaten für Unruhe in der Bevölkerung und hatte auch die Ampel wochenlang weitgehend blockiert. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte im Bundestag, nun sei der Entwurf reif für die Debatte und auch entscheidungsreif. Nach den jüngsten Änderungen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP werde es einen langsameren Einstieg in den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen geben, zudem eine Verzahnung mit Wärmeplanungen in den Kommunen. Sie sollen den Haushalten aufzeigen, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt - also neben Wärmepumpen auch Heizen mit Holz, ein Anschluss an das Fernwärmenetz oder andere technische Lösungen wie Gasheizungen, die später auf Wasserstoff umrüstbar sind.