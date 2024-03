Nahostkonflikt Bundestag verlängert Bundeswehr-Beteiligung an Nato-Einsatz im Mittelmeer

Die Bundesregierung begründete die weitere Beteiligung an der Mission „Sea Guardian“ in ihrem Mandatsantrag mit der großen strategischen Bedeutung des Mittelmeers. „Sowohl die weltweit spürbaren Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges durch Russland gegen die Ukraine als auch des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel wirken sich auf das maritime Sicherheitsumfeld im Mittelmeer aus“, heißt es in dem Antrag.