Unternehmen müssen Menschenrechte berücksichtigen : Bundestag verabschiedet Lieferkettengesetz

Berlin Unternehmen dürfen künftig nur noch mit ausländischen Zulieferern zusammenarbeiten, wenn die Menschenrechte gewahrt werden. Das hat der Bundestag mit dem neuen Lieferkettengesetz beschlossen.

Deutsche Unternehmen müssen künftig bei der Herstellung von Produkten im Ausland auf die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards achten. Der Bundestag verabschiedet am Freitag in namentlicher Abstimmung mit 412 Stimmen ein entsprechendes Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Mit Nein stimmten 159 Abgeordnete, bei 59 Enthaltungen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) äußerte sich zufrieden, dass nach „zähem Ringen“ nun ein „starkes Signal“ auch für Europa gegeben werde. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sprach von einem „Herzensanliegen“ für viele Abgeordnete.