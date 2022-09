Mail an alle Fraktionen verschickt : Warum der Bundestag nach einem Werder-Bremen-Korn suchen lässt

Eine Saison lang reifte der Korn in edlen Bourbon Whisky-Fässern in den Katakomben der Ostkurve im Weserstadion in Bremen. Foto: imago sportfotodienst

Berlin Ein Paket mit einem halben Liter Werder-Bremen-Korn ist im deutschen Bundestag verloren gegangen. Eine Mitarbeiterin sah sich jetzt dazu veranlasst, nach dem wertvollen alkoholischen Inhalt zu fahnden - bislang ohne Erfolg.

Sie beinhaltet 0,5 Liter Flussigkeit, hat einen Alkoholgehalt von 42,1 Prozent und hängt mit dem Fußballverein Werder Bremen zusammen: Eine Flasche Werder-Bremen-Korn. Genau diese sollte ein schönes Geschenk für einen CDU-Abgeordneten des Bundestages werden. Doch von der Flasche fehlt nach ihrer Ankunft an der Paketstelle jegliche Spur. Der Büroleiter des Grünen-Fraktionsvizes Konstantin von Notz informierte in einem Tweet die Öffentlichkeit über das „Verbrechen“.

ACHTUNG ACHTUNG: Im Deutschen #Bundestag wird eine Flasche Werder Bremen- #Korn (0,5l) vermisst! Gefahndet wird per Mail an alle (!) MdB-Mitarbeiter aller (!) Fraktionen. Sachdienliche Hinweise 👇👇👇!

Eine Mitarbeiterin des CDU-Politikers sah sich jetzt nach Spiegel-Informationen dazu veranlasst, mit einer Mail an alle Fraktionen im Parlament nach der Flasche zu fahnden. Angehängt war auch ein Fahndungsfoto. In der Mail, die dem Spiegel vorliegt, heißt es: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen unseres gesamten Büros wende ich mich mit einer großen Bitte an Sie. … Das Paket ist am 15.09. nachweislich in der Paketstelle angekommen und dokumentiert worden. Seitdem fehlt jede Spur.“