100 Milliarden Euro Sondervermögen : Bundestag beschließt Grundgesetzänderung für Bundeswehr-Aufrüstung

Berlin Der Bundestag hat am Freitag mit großer Mehrheit beschlossen, für Investitionen in die Bundeswehr das Grundgesetz zu ändern. Für die Bundeswehr wird ein 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen eingerichtet.

Bei einer namentlichen Abstimmung votierten am Freitag in Berlin 567 Abgeordnete dafür, dass die Kreditermächtigung zur „Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit“ der deutschen Streitkräfte über den neuen Absatz 87a im Grundgesetz abgesichert wird. 96 stimmten dagegen, 20 enthielten sich. Für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die damit erreicht wurde. Später stand noch die Abstimmung über das Sondervermögensgesetz selbst auf der Tagesordnung.

Lindner sagte, dass die Verhandlungen mit der Union zum Sondervermögen in seinem Ministerium, dem ehemaligen Reichsluftfahrtministerium, geführt worden seien. In diesen Räumen sei vor Jahrzehnten der aggressive Militarismus Deutschlands vorangetrieben worden. „Damals wurde Deutschlands militärische Stärke in Europa gefürchtet. Heute wird in Europa gefürchtet, dass Deutschland militärische Defizite hat.“ Und genau das habe man an diesem historischen Ort gemeinsam verändert.