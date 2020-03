Corona im Regierungsviertel : Bundestag will dem Virus trotzen

Berlin Die Kuppel über dem Plenarsaal des Reichstagsgebäudes ist für Besucher gesperrt. Doch im Innern soll die Gesetzesmaschine weiterlaufen. Auch mit wichtigen Beschlüssen im Kampf gegen die Corona-Krise.

Der SPD-Abgeordnete gehörte zu jenen 15 Teilnehmern einer Klausur, an der am 2. März auch ein inzwischen positiv auf Covid-19 getesteter Mitarbeiter des Justizministeriums mitwirkte. Deshalb haben sich auch weitere SPD-Politiker vorerst nach Hause abgemeldet, darunter Fraktionsvize Eva Högl. Größere Veranstaltungen außerhalb des Bundestages müssten selbstverständlich abgesagt werden, erklärt Lauterbach, und hat deshalb selbst auch eine für nächsten Mittwoch in Leverkusen geplante Zusammenkunft gestrichen.

Die Begrüßung per Handschlag haben die Mitglieder der Bundesregierung bereits vor einer Woche eingestellt. Manche sind zum Ellenbogencheck übergegangen, andere zur chinesischen Corona-Variante: Rechter Fuß tippt gegen rechten Fuß, linker gegen linken. Die Kanzlerin hält es mit der Distanz, achtet auf einen bis anderthalb Meter zwischen sich und Fotografen und wirbt für mehr Freundlichkeit auf Abstand: „Eine Sekunde länger in die Augen schauen und lächeln“, erklärte sie. Das sei sogar freundlicher als sofort mit der Hand schon beim Nächsten zu sein.

Hinzu kommt, dass die gewöhnlich vielreisenden Politiker ihre Terminkalender überprüfen und Reisen stark einschränken. So wollte etwa EU-Entwicklungskommissarin Jutta Urpolainen an diesem Donnerstag in Berlin für ihre neue Afrika-Strategie werben - abgesagt. Die EU-Staats- und Regierungschefs schalteten sich am Dienstag erstmals per Videokonferenz zusammen.