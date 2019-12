Neue Sitzungsstruktur : Bundestag schafft die Nachtsitzungen ab

Berlin Der Bundestag hat am Mittwoch eine neue Sitzungsstruktur beschlossen, die Nachtsitzungen künftig verhindern soll. Zuletzt hatten zwei Abgeordnete in Sitzungen Schwächeanfälle erlitten.

Mit großer Mehrheit billigte das Parlament am Mittwoch die veränderte Tagesordnung, die in Zukunft ausufernde Nachtsitzungen verhindern soll. Nur die AfD stimmte dagegen, weil sie die damit verbundene Verkürzung der Redezeiten ablehnt. Am Widerstand der AfD war schon vor zwei Wochen eine Verständigung im Ältestenrat gescheitert. Deshalb musste das Plenum über das Vorhaben abstimmen.