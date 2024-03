„Vergiftung der politischen Kultur“ Der Ton im Bundestag wird rauer

Pau selbst hat laut Plenarprotokoll etwa im vergangenen November nach einer Debatte über „Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag“ ein Ordnungsgeld gegen AfD-Politikerin Beatrix von Storch verhängt. Diese kündigte später an, dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht klagen zu wollen. Im Fall des Abgeordneten Ziegler ist derweil AfD-fraktionsintern ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Doch dass in Bundestagsdebatten unparlamentarische Äußerungen fallen, gehöhnt und gespottet wird, das dürfte sich so schnell nicht ändern.