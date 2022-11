Generaldebatte im Bundestag Olaf und Friedrich im Wunderland

Berlin · Die Opposition nutzt die Generaldebatte in der Haushaltswoche zur Abrechnung mit der Regierung, diese wiederum schöpft neue Kraft aus dem Miteinander der Koalition im Parlament. Was Alice im Wunderland an diesem Mittwoch damit zu tun hatte.

23.11.2022, 13:38 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beobachtet Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, im Bundestag in der Generaldebatte der Haushaltswoche. Foto: dpa/Michael Kappeler