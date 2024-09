Generaldebatte im Bundestag Olaf Scholz schaltet endlich auf Attacke

Scholz wird im Wahlkampf die Charakterfrage stellen und seinem wahrscheinlichen Herausforderer, CDU-Chef Merz, die Fähigkeit absprechen, das Land wirklich zu führen. „Hasenfüßigkeit“, „sich in die Büsche schlagen“, das sind Vokabeln, die Scholz in dieser Woche ebenfalls genutzt hat. Führung bedeute Führung bei den eigenen Leuten. Führung bedeute, dass man nicht davonlaufe. Und Führung bedeute, dass man Kompromisse machen kann, so lautet Scholz neues Credo. Es bleibt abzuwarten, ob auch er das umsetzen kann in den nächsten Wochen. Der neue Stil beweist jedenfalls, dass Scholz noch gestalten will. In den wirren und politisch stillosen Ampel-Haushaltsverhandlungen hatte man das vergessen.