Bundestag: Mehr als 150 Abgeordnete haben bezahlten Nebenjob

Blick in den Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Bundestagsabgeordnete dürfen zusätzlich zu ihrer Arbeit im Parlament noch einem Nebenjob nachgehen und dafür Geld kassieren. Offenbar verdienen einige dadurch ordentlich etwas dazu.

Bezahlte Nebentätigkeiten von Abgeordneten sind erlaubt, doch die Parlamentarier sind verpflichtet, Einkünfte von mehr als 1000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr anzugeben. Dabei müssen sie allerdings keine genaue Summe nennen, sondern sich nur in eine von zehn Verdienststufen einordnen.

Auf Stegemann folgen demnach der FDP-Abgeordnete Carl-Julius Cronenberg (508.000 Euro), Stegemanns Parteikollege Hans-Georg von der Marwitz (360.000 Euro) und der AfD-Parlamentarier Enrico Komning (347.500 Euro). Die FDP hat mit einer Quote von 44 Prozent den größten Anteil an Nebenverdienern in ihren Reihen. Bei den Grünen sind es lediglich 7 Prozent.