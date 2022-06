Abschluss der Haushaltswoche : Bundestag legt einen Marathon mit kostspieligen Beschlüssen hin

Zum Abschuss der Haushaltswoche stimmte der Bundestag für das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, das Finanzminister Christian Lindner (FDP) hier rechtfertigt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, insgesamt höhere Schulden, ein höherer Mindestlohn und höhere Renten: Zum Abschluss der Haushaltswoche stimmt der Bundestag über wichtige Projekte der Ampel-Koalition ab. Die Opposition nutzt jede Gelegenheit zum Kontern.

Sylt war am Freitag im Bundestag in aller Munde. Das ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) Anfang Juli auf der Nordseeinsel heiraten wird. Sylt ist auch begehrtes Ziel für Bahnreisen mit dem Neun-Euro-Ticket, das wie andere Entlastungsmaßnahmen der Ampel-Koalition mit neuen Schulden finanziert wird. Und der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler nahm auf Sylt zu findende teure Sportwagen und Champagner allerorten zum Anlass, dem Finanzminister mehr Umverteilung von Reichtum ans Herz zu legen. Im Kern also ging es zum Abschluss der Haushaltswoche ums Geld.

Haushalt Der Bundeshaushalt 2022 ist nun beschlossene Sache. Die Ampel-Koalition veranschlagt insgesamt mehr als 495 Milliarden Euro in ihrem ersten Regierungsjahr. Dabei setzte der Bundestag die Schuldenbremse erneut außer Kraft. Begründet wird dies mit der „außergewöhnlichen Notsituation“, die den Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie geschuldet ist. Für 2022 sind 138,9 Milliarden Euro an neuen Schulden geplant. Scharfe Kritik kam aus der Union. „Das ist kein Haushalt, das ist ein Schuldenberg“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an Finanzminister Lindner gerichtet. Im Haushalt 2023 will Lindner die Schuldenbremse wieder einhalten. „Wir beenden jetzt die Sucht nach immer mehr Schulden und immer mehr Subventionen“, so der FDP-Politiker.

Sondervermögen Drei Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, am 27. Februar, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner viel zitierten „Zeitenwende“-Rede im Bundestag das sogenannte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro angekündigt. Nach mehr als drei Monaten kontroverser Debatten, vor allem über die Verwendung der Mittel, gab das Parlament am Freitag grünes Licht. Für das Sondervermögen wurde eine eigene Kreditermächtigung geschaffen. Für die erforderliche Änderung des Grundgesetzes müssen mindestens zwei Drittel aller Parlamentarier zustimmen. Mit Spannung war erwartet worden, wie die Ampel-Abgeordneten votieren. Am Ende stimmten 567 Abgeordnete für die Grundgesetzänderung, das waren 76 Stimmen mehr als unbedingt notwendig. Damit die Änderung in Kraft tritt, muss auch der Bundesrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach im Bundestag von einem Ertüchtigungspaket, das es in der Geschichte der Bundeswehr so noch nicht gegeben habe. „Schluss mit der Mangelverwaltung“, betonte Lambrecht. Die Union griff mehrfach den Streit um die Mittelverwendung auf. Es sei erforderlich, „die Mittel zu 100 Prozent auf die Bundeswehr zu konzentrieren“, sagte der CDU-Politiker Mathias Middelberg.

Mindestlohn Auch das Gesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Erhöhung des Mindestlohns ist jetzt beschlossen. Damit soll die Lohnuntergrenze ab 1. Oktober von bisher 9,82 Euro auf 12 Euro pro Stunde steigen, in einem Zwischenschritt ab 1. Juli bereits auf 10,45 Euro. Für sechs Millionen Menschen in Deutschland, vor allem viele Frauen und Beschäftigte in Ostdeutschland, sei dies „möglicherweise der größte Lohnsprung in ihrem Leben, um 22 Prozent“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Bundestag. „Es gilt in diesen schwierigen Zeiten, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten.“ Die Unionsfraktion enthielt sich beim Beschluss, lehnte den Mindestlohn von 12 Euro aber nicht grundsätzlich ab. Stattdessen kritisierte sie das Zustandekommen der Summe. „Ein staatlicher Eingriff in die Lohnfindung muss sehr gut begründet sein“, sagte Axel Knoerig, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion, unserer Redaktion. Minister Heil habe die dafür geschaffene Mindestlohn-Kommission entmachtet und wolle Löhne „politisch festsetzen“. Zur Enthaltung der Union konterte Heil: „Das ist peinlich.“ Eine Enthaltung sei keine Haltung, so der Minister.