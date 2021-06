Bessere Strafverfolgung : Schärfere Gesetze gegen Stalking, Internetpranger und Missbrauch

Berlin In der Nacht zu Freitag verabschiedete der Bundestag eine ganze Reihe von Regelungen, mit denen unter anderem Straftaten im Netz leichter verfolgt werden können. Der Bundesrat stimmte den Gesetzen bereits am Freitag zu.

Kurz vor der Sommerpause hat der Bundestag eine Reihe von Strafrechtsverschärfungen für Stalking, Missbrauch und Drohungen von Extremisten beschlossen. In der Nacht zu Freitag verabschiedete das Parlament eine Regelung, nach der das Verfassen und Verbreiten sogenannter Feindeslisten unter Strafe gestellt wird. Neu ins Strafgesetzbuch aufgenommen wird zudem die sogenannte verhetzende Beleidigung. Schärfer vorgehen kann die Justiz künftig bei persönlichen Nachstellungen, dem sogenannten Stalking, und der Verbreitung von Missbrauchsanleitungen im Netz. Die Gesetzesänderungen wurden bereits am Freitag auch vom Bundesrat gebilligt und können damit in Kraft treten.