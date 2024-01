Luftabwehr Bundestag gibt Bundeswehr grünes Licht für Anti-Drohnen-System

„Mit dem zusätzlichen Luftverteidigungssystem statten wir die Bundeswehr mit einer weiteren Fähigkeit aus, die sie dringend benötigt, um die Soldatinnen und Soldaten besser am Boden schützen zu können“, sagte FDP-Haushälter Karsten Klein zu Reuters. „Dieses Abwehrsystem ist auch vor dem Hintergrund der Brigade in Litauen und den Erkenntnissen des Krieges in der Ukraine ein weiterer Baustein, das aus dem Sondervermögen finanziert wird.“ Das aus Krediten gespeiste Sondervermögen ist laut Klein damit bereits mit über 68 Milliarden Euro gebunden. „Für 2024 muss die Mittelbindung von nahezu 100 Prozent erreicht werden“, forderte Klein.