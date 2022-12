Chancen für Ausreisepflichtige Ungewöhnliche Allianz beim Aufenthaltsrecht

Unionsabgeordnete, die sich demonstrativ an die Seite der Ampel stellen - ein Affront gegen Fraktionschef Friedrich Merz? Schon während der Fraktionssitzung am Dienstag soll heftig gestritten worden sein. Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei versuchte anschließend per Brief die Reihen wieder zu schließen, was misslang. Hinter den Kulissen wird Merz jetzt kritisiert, er habe die Angelegenheit „eskaliert“, statt sie einfach laufen zu lassen. Auch wird betont, der Vorsitzende und die Innenpolitiker der Fraktion spielten zu offen die Anti-Migrationskarte, was nur die AfD stärke.