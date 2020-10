Verstorbener Bundes-Vizepräsident : Bundestag gedenkt Oppermann in einer Trauerfeier

Bundestag gedenkt Oppermann in einer Trauerfeier

Berlin Der Bundestag will am Mittwoch seines verstorbenen Vize-Präsidenten Thomas Oppermann gedenken. Der SPD-Politiker war im Alter von 66 Jahren überraschend verstorben.

Laut Bundestagsverwaltung am Dienstag sollen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich, die Gedenkreden halten.Die halbstündige Trauerfeier findet an im Plenarsaal des Bundestages statt.

Der plötzliche Tod von Oppermann hatte für Bestürzung gesorgt. Der 66-jährige Sozialdemokrat war am Sonntag aus seiner Heimatstadt Göttingen für ein Interview live in die ZDF-Sendung „Berlin direkt“ geschaltet werden. Während der erste Beitrag der Sendung lief, war Oppermann zusammengebrochen und sofort in die Uniklinik Göttingen gebracht worden.