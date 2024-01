Bundestagsdebatte zur AfD und der Gefahr von Rechts Innenministerin Faeser droht Rechtsextremisten mit Vereinsverboten „und mehr noch“

Die Reihen der AfD-Fraktion sind voll, als es im Bundestag um das Treffen einiger ihrer Funktionäre mit Neonazis in einer Potsdamer Villa geht. Manche Abgeordnete rufen dazwischen, andere geben sich betont uninteressiert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht am Redepult und sagt rechten Netzwerken in Deutschland den Kampf an. Den menschenverachtenden Albtraum einer „gleichgeschalteten Gesellschaft“ werde man gemeinsam verhindern, sagt die Sozialdemokratin. Faeser verspricht, alle Instrumente zu nutzen, die der „wehrhaften Demokratie“ zur Verfügung stehen. Sie nennt dabei Vereinsverbote „und mehr noch“. Auch Finanzströme dieses Milieus müssten trockengelegt werden. „Wir entwaffnen die rechte Szene“, betont sie. Denn wer von „Remigration“ fantasiere, knüpfe an menschenverachtende NS-Rassengesetze an.