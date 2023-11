Diskussion am Donnerstag Bundestag debattiert über schnellere Einbürgerung und Abschiebungen

Sowohl beim geplanten neuen Staatsangehörigkeitsrecht als auch beim „Rückführungsverbesserungsgesetz“ stehen im Plenum jetzt die ersten Beratungen an. Das heißt, Details könnten im parlamentarischen Verfahren noch geändert werden. Die FDP hat allerdings schon betont, dass sie in einem Punkt hart bleiben will: Bis auf ältere Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter in die Bundesrepublik oder als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen sind, soll niemand eingebürgert werden, der ganz oder teilweise von Sozialhilfe lebt.