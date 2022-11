Atomausstieg verschoben : Bundestag beschließt Streckbetrieb von drei Atomkraftwerken

Berlin Drei Atomkraftwerke werden bis zum 15. April des kommenden Jahres weiter betrieben. Das hat der Bundestag am Freitag entschieden. Insgesamt halte man aber am Atomausstieg fest.

Der Bundestag hat den Weg freigemacht für den Weiterbetrieb von drei Atomkraftwerken bis zum 15. April des kommenden Jahres. Angesichts der Energiekrise beschloss das Parlament am Freitag in Berlin entsprechende Änderungen im Atomgesetz. Eigentlich sollten für den Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland die letzten drei Kraftwerke Isar-2, Neckarwestheim-2 und Emsland in Lingen am 31. Dezember vom Netz gehen.